В «Химках» прокомментировали отстранение трех игроков от тренировок с основной командой

В пресс-службе «Химок» прокомментировали «СЭ» информацию о том, что главный тренер Спартак Гогниев отстранил от тренировок с основной командой трех футболистов.

«Участие или неучастие определенных спортсменов в тренировочном процессе определяет тренерский штаб. Команда планово готовится к домашнему матчу с «Факелом» согласно расписанию», — сказали в пресс-службе «Химок» «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что в число недопущенных игроков вошли защитники Брайн Идову и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Илья Камышев.

41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года. Под его руководством команда один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 15-е место, набрав 8 очков. В 13-м туре химчане сыграют дома с «Факелом» 15 октября.