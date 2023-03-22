0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:39

В «Химках» считают, что клуб пытаются спровоцировать недоброжелатели

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал для «СЭ» выложенную в интернет аудиозапись ругани главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева во время конфликта с Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

Ранее телеграмм-канал «Инсайды от Карпа» выложил аудиозапись.

«Любой повод, который появляется вокруг ФК «Химки» почему-то интерпретируется только в негативном ключе. Я не удивлюсь, что эта аудиозапись сделана, выложена, сформулирована и опубликована ради очередной провокации. Вполне себе допускаю, что у «Химок» есть такие недоброжелатели», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» располагаются 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков за 20 матчей.

dsadadad
РПЛ
ФК Химки
Николай Оленев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Ринат Билялетдинов назвал претендентов на серебряные медали РПЛ
Билялетдинов считает, что у «Зенита» нет проблем за 10 туров до конца чемпионата
Ринат Билялетдинов уверен в победе «Зенита» в чемпионате России
Колыванов назвал причину расторжения контракта Талалаева с «Торпедо»
У Талалаева все будет лучше, чем у «Торпедо»
Игнатьев раскритиковал руководство «Торпедо» после увольнения Талалаева: «Безобразие. Как люди хотят выстраивать развитие клуба»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Акинфеев долгие годы — вратарь номер один в России. На уровне Игоря Сафонов пока не очень»

В «Химках» не будут проводить расследование после выложенного в интернет аудио ругани Гогниева