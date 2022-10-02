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Сегодня, 15:58

В «Химках» рассказали, что клуб не думает об отставке Гогниева

Виктория Кравченко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что думает об игре команды в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

— Идут ли в клубе разговоры об отставке Гогниева?

— В «Химках» об этом не идет никаких разговоров. Мы приняли Гогниева в команду и договорились с ним, что он будет делать новую команду. «Химки» по философии будут быстрыми и атакующими, — сказал Терюшков Sport24.

«Химки» с восемью баллами располагаются на 13-й позиции. Отставание от лидирующего «Зенита» — 18 очков. Гогниев возглавил «Химки» в начале сентября 2022 года.

Спартак Гогниев
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