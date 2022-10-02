В «Химках» рассказали, что клуб не думает об отставке Гогниева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что думает об игре команды в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

— Идут ли в клубе разговоры об отставке Гогниева?

— В «Химках» об этом не идет никаких разговоров. Мы приняли Гогниева в команду и договорились с ним, что он будет делать новую команду. «Химки» по философии будут быстрыми и атакующими, — сказал Терюшков Sport24.