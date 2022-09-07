В «Химках» рассказали, когда состоится совет учредителей клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал, когда планируется совет учредителей клуба.

«Совет учредителей состоится либо в конце этой недели, либо на следующей. Я в нем принимать участия не буду, так как не являюсь учредителем. Но, если пригласят, то, конечно, готов принять участие», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Терюшков в разговоре с «СЭ» сообщил, что совет учредителей примет решение относительно отставки меджмента клуба.

После 8 туров РПЛ «Химки» набрали 7 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре подмосковный клуб 10 сентября примет на своем поле «Крылья Советов».