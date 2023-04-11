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Сегодня, 17:03

В «Химках» рассказали о деталях контракта с Талалаевым

Константин Белов
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» рассказал о деталях контракта с новым главным тренером Андреем Талалаевым.

«Контракт долгосрочный, подписан на 5 лет. Андрей Викторович уже возглавлял команду в 2019-2020 годах. С завтрашнего дня приступает к работе», — сказал Оленев «СЭ».

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Николай Оленев
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