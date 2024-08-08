В «Химках» рассказали о переговорах с Джикией и Дзюбой: «Коммуникация была, но нет конкретики»

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов прокомментировал возможные переходы в команду экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии и бывшего форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты. Джикия — опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи. По Артему ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики», — цитирует Мамедова Legalbet.

Джикия и Дзюба летом стали свободными агентами после истечения контрактов со «Спартаком» и «Локомотивом» соответственно.

После 3 туров «Химки» с 4 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. 9 августа команда Франка Артиги на выезде сыграет против «Пари НН» в четвертом туре.