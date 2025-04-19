В «Химках» рассказали о сроках задержки зарплат в клубе

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента РПЛ Алаева о зарплатах в клубе.

— Александр Алаев сообщил, что руководство клуба и игроки представляли разные данные о задержках по зарплате. Могли бы прояснить ситуацию?

— Это обычная история относительно документов. Футболисты не располагают всеми документами, бухгалтерскими отчетами. У них своя информация, у клуба своя. Неточности бывают. Не вижу в этом проблемы. Это все сверяется.

— С какого момента футболисты не получают зарплату?

— По разному. У кого-то есть зарплата за январь-февраль, у кого-то нет. Везде периоды разные. Но в среднем это три месяца.

— То есть часть футболистов деньги получала, а другая часть нет?

— Оставим финансовые детали внутри клуба. Жизнь сложнее линейных схем.

Подмосковный клуб после 24 матчей РПЛ набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.