В «Химках» рассказали о задолженности по зарплатам перед футболистами

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с задолженностями по зарплате в клубе.

— До 10 октября все футболисты зарплату получат?

— Конечно! Я вообще не понимаю, откуда такая тема возникла. Кто-то ее запустил. Ни у кого вообще никаких проблем с этим нет, если честно, — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

— По нашей информации, некоторым футболистам пришлось занимать деньги. У вас взаймы игроки не просили?

— Нет, конечно. Там задолженность один месяц, никаких проблем.

— То есть речь не про 300 миллионов?

— Нет, конечно. Сколько? Я не знаю, сколько у нас месячный фонд оплаты труда составляет.

— Николай Писарев тоже получит свои деньги до 10 октября?

— Про Писарева я не знаю. Когда получит, тогда получит. Как выплатят зарплаты футболистам, всем сотрудникам, налоги заплатят, и останутся деньги, тогда получит.

— А если не останутся?

— Значит, не получит. Будет ждать. Обязательства есть, когда-то он их получит.

После 11 туров РПЛ «Химки» набрали 8 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подмосковный клуб на выезде сыграет с «Уралом» 7 октября.