В «Химках» рассказали о задолженности по зарплатам перед футболистами

Сегодня, 18:19
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с задолженностями по зарплате в клубе.
— До 10 октября все футболисты зарплату получат?
— Конечно! Я вообще не понимаю, откуда такая тема возникла. Кто-то ее запустил. Ни у кого вообще никаких проблем с этим нет, если честно, — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».
— По нашей информации, некоторым футболистам пришлось занимать деньги. У вас взаймы игроки не просили?
— Нет, конечно. Там задолженность один месяц, никаких проблем.
— То есть речь не про 300 миллионов?
— Нет, конечно. Сколько? Я не знаю, сколько у нас месячный фонд оплаты труда составляет.
— Николай Писарев тоже получит свои деньги до 10 октября?
— Про Писарева я не знаю. Когда получит, тогда получит. Как выплатят зарплаты футболистам, всем сотрудникам, налоги заплатят, и останутся деньги, тогда получит.
— А если не останутся?
— Значит, не получит. Будет ждать. Обязательства есть, когда-то он их получит.
После 11 туров РПЛ «Химки» набрали 8 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
В следующем туре подмосковный клуб на выезде сыграет с «Уралом» 7 октября.