В «Химках» рассматривают возможность продления контракта со Скворцовым

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Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов заявил, что клуб рассматривает возможность продления контракта с казахстанским защитником Львом Скворцовым.
«Прежде всего, это все еще игрок, принадлежащий нам. Поэтому мы рассматриваем возможное продление контракта. Но все будет зависеть от решения тренерского штаба и руководства, сейчас только начало сезона, у нас будет время сесть за стол переговоров со Львом и его представителями», — цитирует Мамедова Legalbet.kz.
1 июля «Шинник» арендовал Скворцова у «Химок» до конца сезона. Контракт защитника с подмосковным клубом рассчитан до лета 2025 года.
14 июля Скворцов отыграл полный матч 1-го тура Мелбет-Первой лиги против «Ротора» (0:1).