В «Химках» сообщили о переговорах с Дзюбой

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос «CЭ» о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в подмосковную команду.

«Много разговоров про появление Артема в «Химках», но пока конкретики нет. Время покажет. Диалог еще не закончен», — сказал Оленев «СЭ».

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».