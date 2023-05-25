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Сегодня, 17:30

В «Химках» сообщили о решении Дагерстоля приостановить контракт с клубом

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение защитника Филипа Дагерстоля приостановить контракт с подмосковным клубом и остаться в польском «Лехе».

«Филип Дагерстоль воспользовался обновленным разрешением ФИФА о приостановлении контрактов с российскими клубами и продлил приостановку своего трудового договора. Принадлежит ли он еще «Химкам»? Де-юре да, но по факту все понимают, что это означает», — сказал Оленев «СЭ».

В июле 2022 года 26-летний швед подписал контракт с «Лехом» до конца сезона-2022/23.

Его контракт с «Химками» действует до 30 января 2024 года.

22 мая Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2024 года.

РПЛ
ФК Химки
Николай Оленев
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