В «Химках» заявили, что вопрос об участии Бакаева в матче против «Зенита» остается открытым

Сегодня, 15:56
В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ», может ли полузащитник Зелимхан Бакаев выйти на поле в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита».
Ранее подмосковный клуб объявил об автограф-сессии с участием игрока перед матчем против петербуржцев.
«На данный момент вопрос об участии Бакаева в игре остается открытым, при этом он примет участие в автограф-сессии», — сказали «СЭ» в пресс-службе.
28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.
Матч 5-го тура между «Химками» и «Зенитом» состоится 18 августа на «Арене Химки»