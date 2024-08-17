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Сегодня, 15:56

В «Химках» заявили, что вопрос об участии Бакаева в матче против «Зенита» остается открытым

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ», может ли полузащитник Зелимхан Бакаев выйти на поле в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее подмосковный клуб объявил об автограф-сессии с участием игрока перед матчем против петербуржцев.

«На данный момент вопрос об участии Бакаева в игре остается открытым, при этом он примет участие в автограф-сессии», — сказали «СЭ» в пресс-службе.

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.

Матч 5-го тура между «Химками» и «Зенитом» состоится 18 августа на «Арене Химки»

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Химки
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