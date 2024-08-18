В «Химках» заявили, что Бакаев пропускает матч с «Зенитом» из-за недомогания

Сегодня, 14:51
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие полузащитника Зелимхана Бакаева в заявке команды на матча 5-го тура РПЛ против «Зенита».
«В контракте нет никаких ограничений. Бакаев пропускает игру по причине недомогания. Никаких договоренностей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье непредсказуемая вещь», — сказал Оленев «СЭ».
28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.
Матч между «Химками» и «Зенитом» состоится 18 августа на «Арене Химки». Начало — в 15.00 мск.