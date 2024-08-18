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Сегодня, 14:51

В «Химках» заявили, что Бакаев пропускает матч с «Зенитом» из-за недомогания

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Химки»
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие полузащитника Зелимхана Бакаева в заявке команды на матча 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«В контракте нет никаких ограничений. Бакаев пропускает игру по причине недомогания. Никаких договоренностей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье непредсказуемая вещь», — сказал Оленев «СЭ».

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.

Матч между «Химками» и «Зенитом» состоится 18 августа на «Арене Химки». Начало — в 15.00 мск.

Антон Заболотный&nbsp;&mdash; Максим Глушенков. «Химки» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Николай Оленев
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