В «Химках» заявили, что главный тренер Гогниев рассчитывает на Давыдова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах нападающего подмосковного клуба Дениса Давыдова.

«Спартак Гогниев рассчитывает на Дениса. Мы не жалеем о том, что подписали с ним контракт. Сам Денис полностью готов играть. И очень этого хочет. В последней игре он уже был в заявке. Тренер постепенно вводит его в команду. Не рассматриваем его трансфер зимой», — приводит Sport24 слова Терюшкова.

Подмосковный клуб объявил о подписании 27-летнего Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре. В текущем сезоне РПЛ форвард не провел ни одного матча за «Химки».

После 8 туров чемпионата России подмосковный клуб набрал 7 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Химки» 10 сентября на своем поле проведут с «Крыльями Советов».