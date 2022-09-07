Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 16:27

В «Химках» заявили, что главный тренер Гогниев рассчитывает на Давыдова

Алексей Еремин

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах нападающего подмосковного клуба Дениса Давыдова.

«Спартак Гогниев рассчитывает на Дениса. Мы не жалеем о том, что подписали с ним контракт. Сам Денис полностью готов играть. И очень этого хочет. В последней игре он уже был в заявке. Тренер постепенно вводит его в команду. Не рассматриваем его трансфер зимой», — приводит Sport24 слова Терюшкова.

Подмосковный клуб объявил о подписании 27-летнего Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре. В текущем сезоне РПЛ форвард не провел ни одного матча за «Химки».

После 8 туров чемпионата России подмосковный клуб набрал 7 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Химки» 10 сентября на своем поле проведут с «Крыльями Советов».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-07-teryushkov-gogniyev-rasschityvayet-na-denisa-davydova-v-khimkakh
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Агент Карраскаля рассказал о реакции игрока на признание лучшим футболистом ЦСКА в августе

Стало известно, под каким номером капитан сборной Израиля будет выступать за «Динамо»