Сегодня, 13:50
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» решение клуба отзаявить полузащитника Артура Юсупова и нападающего Кирилла Панченко.
Ранее «СЭ» сообщал, что Панченко будет заявлен за «Химки-2», но продолжит выступать за основную команду в РПЛ.
14 сентября «Химки» объявили о расторжении контракта с Юсуповым по соглашению сторон.
«Артур Юсупов покидает команду. При заключении контракта была предусмотрена опция досрочного расторжения. Кирилл Панченко остается в заявке и продолжает работать с основной командой», — сказал Оленев «СЭ».
Юсупов перешел в подмосковный клуб этим летом и не успел провести ни одного матча.
Панченко в текущем сезоне сыграл 5 матчей, не отличившись результативными действиями.