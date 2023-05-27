Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:18

Генеральный директор «Химок» допустил уход Мирзова из клуба: «Думаю, это произойдет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Резиуан Мирзов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что полузащитник Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет команду по окончании сезона-2022/23.

Футболист пропустил матч 29-го тура РПЛ против «Урала» (0:3), который состоялся в субботу, 27 мая.

— Мирзов покидает команду?

— Такой разговор ведется, — сказал Оленев. — Думаю, это произойдет. Контракт рассчитан до конца сезона. Обсуждаем разные варианты. Позицию игрока лучше уточнить у него самого.

— Сегодня он отсутствовал. Почему?

— У него бывают аллергические реакции, отсутствует по состоянию здоровья.

Мирзов провел в «Химках» три последних сезона, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 играх за команду во всех турнирах.

Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Расклады на финиш РПЛ: кто фаворит в борьбе за серебро, у кого больше шансов избежать стыков
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Агент Барбоза: «Вендел — интересный футболист, но я не верю, что он перейдет в «Рому»
«Сочи» — «Зенит»: стали известны стартовые команд
«Сочи» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча
Гладилин: «Шансы у «Ростова» на медали есть, но все будет зависеть от того, как сыграют «Спартак» и ЦСКА»
«Краснодар» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча
Гладилин считает равными шансы «Краснодара» и ЦСКА на победу в предстоящем матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент — о возможном переходе Вендела в «Рому»: «Об игроках такого высокого уровня всегда появляется много слухов»

Почеттино хотел бы видеть Лукаку в «Челси»