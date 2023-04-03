В «Химках» заявили, что не ищут замену Билялетдинову

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал «СЭ» о поиске нового тренера после увольнения Спартака Гогниева.

Сегодня, 3 апреля, подмосковный клуб объявил об отставке Гогниева. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

«Окончательное решение не принято. Исполняющим обязанности будет Билялетдинов. Он готовит команду к ближайшему матчу с ЦСКА. Для команды человек не новый. Был на летних сборах. Поэтому, думаю, пока больше сказать нечего. Нет списка тренеров, такого не ведем. Сейчас вопрос об иностранном тренере не актуален. Пока не обсуждаем какие-либо имена. Не готовы комментировать, пока не будет принято решение», — сказал Оленев «СЭ».

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.