В «Химках» заявили, что не рассматривают возможность отставки Гогниева

Сегодня, 13:48
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб не рассматривает отставку главного тренера команды Спартака Гогниева.
«Мы не рассматриваем вопрос отставки Гогниева. Команда готовится к следующему туру. Никаких проблем нет. Если что-то будет меняться, мы об этом уведомим», — сказал Оленев «СЭ».
Ранее в сеть слили аудиозапись ругани Гогниева с футболистами Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.
«Химки» располагаются 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков за 20 матчей.