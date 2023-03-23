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Сегодня, 13:48

В «Химках» заявили, что не рассматривают возможность отставки Гогниева

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб не рассматривает отставку главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Мы не рассматриваем вопрос отставки Гогниева. Команда готовится к следующему туру. Никаких проблем нет. Если что-то будет меняться, мы об этом уведомим», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее в сеть слили аудиозапись ругани Гогниева с футболистами Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

«Химки» располагаются 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков за 20 матчей.

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Спартак Гогниев
ФК Химки
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