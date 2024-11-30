В «Химках» заявили, что не собираются расторгать контракт с Артигой

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о возможном увольнении главного тренера команды Франка Артиги.

Ранее сообщалось, что его может сменить Сергей Юрана.

«С Артигой у клуба действующий контракт. Расторгать его никто не собирается», — сказал Оленев «СЭ».

Испанец занял свой пост перед началом текущего сезона. После 16 туров РПЛ «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Юран уже возглавлял «Химки» трижды: в 2008-м, 2020-м и 2022-м году. Последним местом работы 55-летнего россиянина был «Пари НН», где он работал с 2023 по 2024 год.