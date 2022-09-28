В «Химках» заявили, что никто из футболистов не получил повестку

28 сентября, 17:21
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что никто из игроков команды не получал повестки.
— Получал ли кто-то из игроков «Химок» повестки?
— Нет, не получали. Такой информации у меня нет.
— Как будете действовать в случае, если получат?
— Закон действует для всех. Игроки пойдут в военкомат, где военком определит — годны ли они, готовы ли к службе. У нас есть три основные показателя, по которым происходит призыв: военно-учетная специальность, служба в вооруженных силах, наличие боевого опыта. Мы знаем, что футболисты 24 часа на 7 дней находятся на футбольном поле, в спортивном зале. Опыта у них точно нет боевого. Они не попадают в первую волну.
— В каком настроении футболисты?
— Никакой паники нет. Все спокойно. Спортсмены — мужики. Совершенно спокойно относятся к этому. Право и возможность каждого человека — защищать свою родину.