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28 сентября, 17:21

В «Химках» заявили, что никто из футболистов не получил повестку

Микеле Антонов
,  
Артем Бухаев

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что никто из игроков команды не получал повестки.

— Получал ли кто-то из игроков «Химок» повестки?
— Нет, не получали. Такой информации у меня нет.

— Как будете действовать в случае, если получат?
— Закон действует для всех. Игроки пойдут в военкомат, где военком определит — годны ли они, готовы ли к службе. У нас есть три основные показателя, по которым происходит призыв: военно-учетная специальность, служба в вооруженных силах, наличие боевого опыта. Мы знаем, что футболисты 24 часа на 7 дней находятся на футбольном поле, в спортивном зале. Опыта у них точно нет боевого. Они не попадают в первую волну.

— В каком настроении футболисты?
— Никакой паники нет. Все спокойно. Спортсмены — мужики. Совершенно спокойно относятся к этому. Право и возможность каждого человека — защищать свою родину.

— Будете ли обращаться в Министерство спорта по вопросу повесток?
— По моей информации, Министерство спорта подавало списки спортсменов для бронирования. Но это касается только членов национальных сборных. Другой информации нет. Будут повестки — будем отдавать долг родине.
ФК Химки
Роман Терюшков
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