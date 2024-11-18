В «Химках» заявили, что проблем с выплатами зарплаты нет

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, что руководство клуба не выплачивает зарплату игрокам и персоналу на протяжении двух месяцев. Ранее об этом сообщил «СЭ».

«Проблем нет, зарплата выплачивается. Возможно, речь о стимулирующих выплатах, так называемых премиях, но этот расчет обычно происходит по итогам квартала», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» после 15 туров занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.