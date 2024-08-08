В «Химках» заявили, что у Садыгова нет привилегий в команде

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов рассказал о положении форварда Ильи Садыгова в команде.

Садыгов является сыном главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«Илья точно такой же футболист, как и все остальные. Он молодой футболист, который пашет на тренировках, работает и пытается пробиться в основной состав. Никакого привилегированного положения у него нет», — цитирует Мамедова Legalbet.

Садыгов выступает за «Химки» с 2021 года. 23-летний нападающий провел 59 матчей за команду, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.