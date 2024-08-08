Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:23

В «Химках» заявили, что у Садыгова нет привилегий в команде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов рассказал о положении форварда Ильи Садыгова в команде.

Садыгов является сыном главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«Илья точно такой же футболист, как и все остальные. Он молодой футболист, который пашет на тренировках, работает и пытается пробиться в основной состав. Никакого привилегированного положения у него нет», — цитирует Мамедова Legalbet.

Садыгов выступает за «Химки» с 2021 года. 23-летний нападающий провел 59 матчей за команду, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
1
Обсудить
Читайте также
Участницу Олимпиады-2024 заставили закрасить надпись «Я украинка» на каноэ
Минимум три спортсмена из США с допинг-нарушениями продолжали соревноваться без санкций
Военкора Поддубного направят в московскую клинику для дальнейшего лечения
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание после падения на ОИ
Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артига — о лидерах «Химок»: «Я привык работать с такими игроками, как Хави и Иньеста, поэтому у меня нет проблем»

Кавазашвили: «Я очень огорчен судейством. И это только начало чемпионата!»