В «Химках» заявили, что в ближайшее время с клуба будет снят запрет на регистрацию футболистов

Исполнительный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение РФС наложить запрет на подписание новых игроков для подмосковной команды.

«На этой неделе мы согласовали все юридические вопросы, связанные с задолженностью по договорам о посреднических услугах с компанией Joint Industries Limited Partnership. Компания зарегистрирована в Шотландии и это не позволило «Химкам» своевременно исполнить обязательства из-за требований российского валютного законодательства, связанного с недружественными странами. В данный момент клуб нашел законный выход из сложившейся ситуации. Задолженности по обоим договорам о посреднических услугах будут ликвидированы в ближайшее время, а с «Химок» будет снят временный запрет на регистрацию футболистов», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 игр.