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Сегодня, 19:42

В «Химках» заявили, что задержание Анохина не связано с клубом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В пресс-службе «Химок» прокомментировали задержание бывшего президента клуба Сергея Анохина.

О задержании 51-летнего функционера стало известно 29 января. Он руководил подмосковным клубом с сентября 2020 по ноябрь 2021 года. По предварительной информации, Анохин передал представителю силовых структур взятку в 50 миллионов рублей.

Позже появилась информация, что задержание может быть связано с попыткой организовать смягчение меры пресечения бизнесмену Туфану Садыгову, который имел отношение к «Химкам».

— С удивлением читаем написанное в сомнительных источниках. Никакого отношения ситуация с Сергеем Анохиным не имеет ни к инвесторам ФК «Химки», ни к самому клубу. В случае дальнейшего тиражирования нелепых слухов рассмотрим возможность применения к их источникам юридических санкций, — приводит ответ пресс-службы matchtv.ru.

Ранее Анохин также был главой Московской федерации футбола (с 2013 по 2022 год), вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) с 2016 по 2022 год. В последние годы он занимал пост генерального директора букмекерской компании FONBET.

Источник: matchtv.ru
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Сергей Анохин
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