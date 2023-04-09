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Сегодня, 19:48

В «Химках» заявили о доверии к главному тренеру команды Билялетдинову

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил «СЭ» на вопрос о доверии к главному тренеру команды Ринату Билялетдинову.

«Доработает ли Билялетдинов до конца сезона? На сегодняшний момент принято решение, что он работает с командой. Любая другая информация повлияет на стабильность в команде. На сегодняшний день Ринат Саярович исполняет обязанности главного тренера и готовит команду к следующему туру. Большой ли у него кредит доверия? Он есть. Уровень этого специалиста очень высокий. Ринат Саярович — опытный специалист. Пока мы живем в таких реалиях», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» занимают 15-е место турнирной таблицы чемпионата России с 13 очками за 22 тура.

Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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