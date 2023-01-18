Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:41

В «Химках» заявили об отсутствии конфликта Гулиева с тренерским штабом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Старший тренер «Химок» Ренат Билялетдинов в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым. Ранее «СЭ» сообщал, что у полузащитника и главного тренера команды Спартака Гогниева случился конфликт на сборах в турецком Белеке.

«У нас идет нормальный рабочий процесс. Ни у меня, ни у тренерского штаба никаких претензий к Аязу нет. Их всегда можно искать, но работа есть работа. Мы работаем не только с Аязом, но и с другими игроками. Был рабочий разговор тренера с игроком, и на этом дело закончилось. Обсуждать тут больше нечего», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В текущем сезоне Гулиев провел 12 матчей за подмосковную команду и сделал 1 результативную передачу. Контракт Гулиева с «Химками» действует до конца июня 2024 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Аяз Гулиев
ФК Химки
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
На стадионе «Динамо» выставили исторические барельефы
Тукманов: «Черышев не поможет «Торпедо» остаться в РПЛ»
«Факел» не заинтересован в переходе Черышева
Президент «Урала»: «Мы не интересуемся Черышевым»
Мостовой считает, что Баринов не стоит 15 миллионов евро
Гагнидзе признался, что скучал по тренировкам с «Динамо» во время отпуска
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мостовой считает, что Баринов не стоит 15 миллионов евро

«Динамо» выпустило ролик в стиле сериала «Уэнсдэй»