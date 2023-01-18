В «Химках» заявили об отсутствии конфликта Гулиева с тренерским штабом

Старший тренер «Химок» Ренат Билялетдинов в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым. Ранее «СЭ» сообщал, что у полузащитника и главного тренера команды Спартака Гогниева случился конфликт на сборах в турецком Белеке.

«У нас идет нормальный рабочий процесс. Ни у меня, ни у тренерского штаба никаких претензий к Аязу нет. Их всегда можно искать, но работа есть работа. Мы работаем не только с Аязом, но и с другими игроками. Был рабочий разговор тренера с игроком, и на этом дело закончилось. Обсуждать тут больше нечего», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В текущем сезоне Гулиев провел 12 матчей за подмосковную команду и сделал 1 результативную передачу. Контракт Гулиева с «Химками» действует до конца июня 2024 года.