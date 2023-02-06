0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

В «Химках» заявили об отсутствии угрозы проведения сборов из-за землетрясений в Турции

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Гендиректор «Химок» Николай Оленев рассказал «СЭ», есть ли угроза проведения сборов из-за землетрясения в Турции.

«Угрозы проведения сборов нет, все хорошо. Толчки произошли в другой части Турции. Это никак не коснулось той части, где сейчас находится команда. Знаю, что ночью был сильный ветер, но никаких толчков не было. До нас не дошло. Будем надеяться, что в нашем месте ничего не произойдет», — сказал Оленев «СЭ».

Российская команда тренируется в турецком Белеке.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Оренбург» изучит возможность получения компенсации от румынского клуба «Униря Деж»
Крунич: «Шатара хороший футболист, уверен, что процесс адаптации в чемпионате России пройдет быстро»
Румынский клуб «Униря Деж» отказался от товарищеского матча с «Оренбургом»
ЦСКА выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции
Йоканович подвел итоги второго тренировочного сбора «Динамо» в Турции
Защитник «Химок» Тихий рассказал, когда решится его будущее
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Химок» Тихий рассказал, когда решится его будущее

Йоканович подвел итоги второго тренировочного сбора «Динамо» в Турции