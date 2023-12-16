В Испании ограбили дом Кейта Бальде, в котором находилась мать игрока

В городе Ареньс-де-Мар (Испания) ограбили дом форварда «Спартака» Кейта Бальде, который на правах аренды выступает за «Эспаньол», сообщает COPE.

По информации источника, грабители проникли в дом футболиста, когда в нем находилась мать 28-летнего сенегальца. Ее заперли в одной из комнат. Воры похитили несколько вещей, которые игрок хранил в сейфе, в том числе дорогие часы.

Каталонская полиция подозревает, что к ограблению может быть причастна банда выходцев из Восточной Европы.

«Эспаньол» арендовал Бальде у «Спартака» в летнее трансферное окно. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа. Форвард провел за испанский клуб 11 матчей, отличившись одной голевой передачей.