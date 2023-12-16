Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:18

В Испании ограбили дом Кейта Бальде, в котором находилась мать игрока

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кейта Бальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

В городе Ареньс-де-Мар (Испания) ограбили дом форварда «Спартака» Кейта Бальде, который на правах аренды выступает за «Эспаньол», сообщает COPE.

По информации источника, грабители проникли в дом футболиста, когда в нем находилась мать 28-летнего сенегальца. Ее заперли в одной из комнат. Воры похитили несколько вещей, которые игрок хранил в сейфе, в том числе дорогие часы.

Каталонская полиция подозревает, что к ограблению может быть причастна банда выходцев из Восточной Европы.

«Эспаньол» арендовал Бальде у «Спартака» в летнее трансферное окно. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа. Форвард провел за испанский клуб 11 матчей, отличившись одной голевой передачей.

Кейта Бальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Эспаньол
2
Обсудить
Читайте также
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
Стал известен список участников «команды Путина»
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Селюк: «Морено — хороший специалист, но сможет ли он помочь «Сочи»?»

Гранат высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита»