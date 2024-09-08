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В Испании удивлены, что Виллиан Жозе не может набрать форму в «Спартаке»

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Журналист испанскойгазеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением о нападающем «Спартака» Виллиане Жозе, который перебрался в московский клуб из «Бетиса».

«Виллиан Жозе все еще не набрал форму и не попадает в состав «Спартака»? Это удивительно. В Испании, в ла лиге у него таких проблем не было, вроде бы. Не знаю, что могло на это повлиять. Наверное, нужно дать ему шанс, потому что игрок он неплохой, с голевым чутьем и опытом», — сказал Эспина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провел за московский «Спартак» четыре матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Виллиан Жозе
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)

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