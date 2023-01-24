Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

В «Истанбул Башакшехир» опровергли переговоры с представителями Магкеева

Виталий Косик
Корреспондент
Станислав Магкеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» Мустафа Эрогут прокомментировал слухи об интересе турецкого клуба к полузащитнику московского «Локомотива» Станиславу Магкееву.

Ранее сообщалось, что турецкая команда следит за российским хавбеком и уже связывалась с представителями футболиста по вероятности перехода и условиям.

«Нет, это неправда. Мы не следим за Магкеевым и ни с кем не связывались», — приводит слова Эрогута Sport24.

Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Локомотив» 17 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-v-istanbul-bashakshekhir-otritsayut-peregovory-s-predstavitelyami-stanislava-magkeyeva
Футбол
РПЛ
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Анцелиович: «Едва ли CAS станет рассматривать дела об отказе европейских клубов играть с российскими»
Юрист заявил, что российские футбольные клубы могут получить компенсацию за отмену товарищеских матчей
Булыкин: «Баринов — один из лидеров «Локомотива». Если его и продавать, то за большие деньги»
Защитник молодежной сборной Казахстана в скором времени может перейти в «Химки»
Агент Магкеева ответил на вопрос об интересе со стороны «Истанбула»
Агент Гюнтера заявил, что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к Магкееву

Агент Гюнтера: «Переход в Россию? Возможно, «Спартак»