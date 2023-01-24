В «Истанбул Башакшехир» опровергли переговоры с представителями Магкеева

Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» Мустафа Эрогут прокомментировал слухи об интересе турецкого клуба к полузащитнику московского «Локомотива» Станиславу Магкееву.

Ранее сообщалось, что турецкая команда следит за российским хавбеком и уже связывалась с представителями футболиста по вероятности перехода и условиям.

«Нет, это неправда. Мы не следим за Магкеевым и ни с кем не связывались», — приводит слова Эрогута Sport24.

Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Локомотив» 17 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2,5 миллиона евро.