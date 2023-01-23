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Сегодня, 13:15

Директор «Истанбула»: «Смолов ранее входил в сферу наших интересов, но не в это трансферное окно»

В «Истанбуле» опровергли интерес к Смолову
Виктория Кравченко
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Истанбул Башакшехир» не обращался в «Динамо» по поводу перехода нападающего Федора Смолова в ближайшее трансферное окно, сообщил генеральный директор турецкого клуба Мустафа Эрогут.

«Смолов ранее входил в сферу наших интересов, но не в это трансферное окно. Сейчас мы не ведем переговоры с «Динамо» и не планируем», — сказал Эрогут Sport24.

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт 32-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Смолова в 5 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-v-istanbule-oprovergli-interes-k-smolovu-etoy-zimoy-ne-vedem-peregovory-s-dinamo-i-ne-planiruyem
Федор Смолов
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