В Италии сообщают, что «Спартак» интересуется защитником «Сассуоло» Рожерио

«Спартаку» интересен защитник «Сассуоло» Рожерио Оливейра да Силва, сообщает журналист Sport Mediaset Андерсиньо Маркес.

По данным источника, 24-летним игроком также интересуется «Ницца».

В текущем сезоне Рожерио сыграл в составе «Сассуоло» 15 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского игрока в 5,8 миллионов евро.