В Италии сообщили, что Илич не хочет играть в России из-за отсутствия еврокубков

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини рассказал «СЭ» о текущей ситуации с возможным переходом полузащитника «Торино» Ивана Илича в РПЛ.

«На сегодняшний день ситуация такова, что переходу будет сложно состояться. Илич не хочет играть в России, потому что там нет еврокубков. А «Торино» не хочет продавать его, если только за очень хорошие деньги», — сказал Джулини «СЭ».

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.