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Сегодня, 15:05

В июне «Зенит» может сыграть в Петербурге с чемпионом Сербии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Свой последний официальный матч РПЛ в сезоне-2022/23 «Зенит» проведет 3 июня дома против воронежского «Факела».

Однако эта встреча может оказаться не единственной для питерцев в июне на «Газпром Арене». Как стало известно «СЭ», рассматривается вариант организации домашней игры с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой».

В июне она начнет подготовку к выступлению в отборочном турнире Лиги чемпионов, и спарринг с сине-бело-голубыми призван стать одним из этапов на пути к важным официальным матчам.

Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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