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Сегодня, 11:15

В Камеруне назвали преимущество Мостового перед другими тренерами

Микеле Антонов
Корреспондент
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Легендарный вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об обучении экс-игрока «Спартака» Александра Мостового на тренерскую лицензию.

«Знаю о Мостовом еще с того момента, когда он был юным. Всегда хорошо, когда такой игрок идет обучаться, чтобы стать тренером. У него мозги игрока, и это его преимущество», — сказал Белл «СЭ».

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

Будучи футболистом, он выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых Мостовой стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году он завершил карьеру игрока.

Александр Мостовой
Футбол
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