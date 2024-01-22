Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:01

В «Карабахе» опровергли информацию о поступавшем от «Рубина» предложении по трансферу Андраде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров опроверг информацию о том, что «Рубин» делал предложение азербайджанскому клубу по трансферу полузащитника Леандро Андраде.

«Из «Рубина» никакого официального предложения по Леандро Андраде нам не поступало. За игрока другой клуб предлагал больше, чем 1,5 миллиона евро», — приводит слова Аскерова Sport24.

Ранее сообщалось, что «Рубин» готов был заплатить за Андраде 1,5 миллиона евро, но получил отказ.

24-летний Андраде выступает за «Карабах» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 33 матча, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-614148-v-karabakhe-oprovergli-informatsiyu-o-postupavshem-ot-rubina-predlozhenii-po-transferu-andrade
Футбол
РПЛ
ФК Карабах
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

ЦСКА: где смотреть трансляции матчей зимой 2024

«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» на сборе в Турции