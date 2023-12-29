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Сегодня, 11:09

В «Карабахе» заявили, что не готовы отпускать Лунева. Вратарем интересуется «Рубин»

Константин Белов
Корреспондент
Андрей Лунев.
Фото Global Look Press
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Генеральный директор «Карабаха» Асиф Агсаров прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе российского вратаря азербайджанской команды Андрея Лунева в «Рубин».

Ранее издание «ИнКазань» заявило, что казанский клуб может подписать 32-летнего вратаря сборной России этой зимой.

«К нам не обращались из «Рубина» по поводу Лунева. Но Андрей — наш вратарь. Мы не планируем его отпускать», — сказал Агсаров «СЭ».

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. Голкипер провел 15 матчей за команду во всех турнирах, пропустил 14 мячей и отыграл 7 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро. Его контракт с «Карабахом» действует до конца июня 2024 года, в соглашение включена опция продления еще на год.

Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Карабах
ФК Рубин (Казань)
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