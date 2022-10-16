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Сегодня, 09:37

В «Касымпаше» опровергли новость об интересе к Селихову

Микеле Антонов

Спортивный директор «Касымпаша» Серкан Рекбер в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, интересовался ли клуб вратарем «Спартака» Александром Селиховым.

«Нет, мы не интересовались Селиховым, он не отказывал нам в переходе», — сказал Рекбер «СЭ».

«Спартак» объявил о продлении контракта с 28-летним Селиховым в пятницу, 14 октября. Новое соглашение с голкипером действует до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год.

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 15 голов в 11 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Александр Селихов
ФК Касымпаша
ФК Спартак (Москва)
0
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