КДК: «Казарцев правильно вынес предупреждение Дуарте в матче с ЦСКА»

В КДК РФС оценили эпизод с желтой карточкой защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче против ЦСКА (0:0) в 21-м туре РПЛ.

На матче работал арбитр Василий Казарцев. В конце первого тайма он показал Дуарте желтую карточку, которая стала для 24-летнего парагвайца четвертой в текущем сезоне. Таким образом, он пропустит следующий матч красно-белых против «Локомотива» в 26-м туре.

«Судья правильно вынес предупреждение Алексису Дуарте, игроку «Спартака». Дуарте пропускает игру с «Локомотивом», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Ранее «Спартак» обратился в КДК по отмене предупреждения Дуарте в дерби с ЦСКА. В клубе посчитали, что Казарцев показал предупрждение не тому игроку.

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(Софья Грецкая)