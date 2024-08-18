В КДК объяснили, почему не будут рассматривать жесткие слова Андреева в адрес судей матча с «Ростовом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил «СЭ», почему комитет не будет рассматривать жесткие слова спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в адрес судейской бригады матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Дмитрий Андреев входит в руководящий состав футбольного клуба «Оренбург», является спортивным директором. Он не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне. Это те самые критерии, которые говорят о том, что он не попадает под юрисдикцию КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.