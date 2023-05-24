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РПЛ

Сегодня, 18:08

В КДК объяснили решение дисквалифицировать нападающего «Спартака» Соболева на 4 матча

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на 4 матча чемпионата России.

«Александр сказал, что уже извинялся в СМИ, здесь он также извинился за свой поступок, предстаивтели ФК «Спартак» осудили поведение Соболева. Мы посмотрели видеозапись эпизода. Безусловно, комитет считает, что поступок носит личный характер, он был показан прилюдно в присутсвтии 25 тысяч зрителей. Поступок носил циничный характер в отношении соперника. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений. В Кубке России он еще не отбыл наказание за грубую игру. С учетом всех обстоятельств, КДК решил дисквалифицировать Соболева на 4 матча чемпионата России», — сказал Григорьянц.

На 66-й минуте матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) арбитр Сергей Карасев показал Соболеву (за непристойный жест в адрес соперника) и Виллиану Роше (за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи) прямые красные карточки.

В текущем сезоне Соболев провел 32 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 9 голевых передач.

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