В КДК рассказали, как Соболев объяснил демонстрацию неприличных жестов в матче с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил дисквалификацию форварда «Спартака» Александра Соболева на 4 матча после удаления в игре с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

— То, что Роша поправляет свою амуницию, это происходит несколько раз. Не только перед Соболевым. Мы не пришли к такому заключению, что это носило оскорбительный характер по отношению к Соболеву. С таким жестом у нас первый раз подобная ситуация. Впервые рассматриваем данное нарушение, которое носит такой циничный характер. Вы же тоже смотрите, как и при каких обстоятельствах Соболев показал этот жест. Он акцентировано схватился двумя руками за свои гениталии.

— Как Соболев объяснил свой жест?

— Сказал, что это эмоции. Этот жест оскорбительный с точки зрения общих норм.

— Вы отказываетесь пояснить, что означает этот жест и даете четыре матча дисквалификации.

— У нас есть понятие этого жеста, что он означает.

— Скажите нам, что этот жест означает.

— Он означает прежде всего действие непристойного характера одного человека по отношению к другому.

— Подобные жесты были показаны Криштиану Роналду и Диего Симеоне.

— У нас есть свое понимание жестов, мы живем в России.

— Эти прецеденты не рассматривались сегодня?

— Нет.

— В течение какого времени «Спартак» может оспорить дисквалификацию?

— В течение семи дней может запросить полный текст, после этого уже может подать жалобу. «Спартак» получит полный текст решения сегодня. Завтра клуб уже может подать апелляцию. Далее принимать решение уже будет апелляционный комитет, — сказал Григорьянц.