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Глава КДК Григорьянц о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Наказание несоразмерно? Они наказаны за разные статьи»

Артем Бухаев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не получил испытательный срок до конца сезона за перепалку с Владимиром Федотовым.

Между Абаскалем и Федотовым произошел конфликт после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Федотов получил два матча дисквалификации (один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), в то время как Абаскаля лишь отстранили на одну игру.

«Абаскаль подтвердил, что говорил только о фейр-плей. В данном случае мы приняли во внимание его поведение. Мы задавали вопрос — почему он сразу не ушел в подртибунное помещение. Он ответил, что всегда уходит. Но тут он решил высказать свои эмоции. Мы не смогли установить, что говорил Абаскаль перед фразой про фейр-плей. Испытательный срок к Абаскалю не применяется», — сказал Григорьянц.

Он также ответил на вопрос о причине разных статьях дисквалификации для двух тренеров: «Наказание несоразмерно? Они наказаны за разные статьи. У Абаскаля неспортивное поведение. У Федотова — оскорбление игрока и официального лица клуба. Также мы приняли во внимание, что тренеры не имеют претензий друг к другу. Изменение дисциплинарного регламента? Эмоции, конечно, есть. Но они не должны переходить границы. Неспортивное поведение не должно сопутствовать этим эмоциям», — объяснил Григорьянц.

В связи с дисквалификацией Федотов не сможет руководить ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ против «Оренбурга», а Абаскаль пропустит игру «Спартака» с «Химками». При этом Федотов условно наказан на еще один матч с испытательным сроком.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Гильермо Абаскаль
КДК
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В КДК РФС объяснили, за что дисквалифицировали Абаскаля и Федотова

КДК РФС привел статьи наказаний Федотова и Абаскаля за конфликт в дерби