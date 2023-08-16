В КДК РФС объяснили решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал объяснил решение комитета дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Артему Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста «РБ Спорт».

«Вчера мы получили ходатайство от «Локомотива» с просьбой разрешить Дзюбе принять участие на заседании по ВКС, в связи с простудой. КДК разрешил это Артему.

Почему рассматривали данное дело? Вы знаете, что Дзюбы не было в заявке. Однако по регламенту РФС Дзюба является игроком, который заявлен по правилам регламента РФС за «Локомотив». Является субъектом футбола вне зависимости от того, принимал участие в матче или нет. Плюс все произошло на территории стадиона. Плюс по временным рамкам все было совершено сразу после матча.

Сначала заслушали журналиста Бородина, который озвучил тот самый вопрос. Видео смотрели несколько раз. Вопрос Артему Дзюбе был пояснен. Журналист был аккредитован и в манишке фотографа. Это важный момент. Дзюба же в своем выступлении говорил, что не знал, кто к нему подошел. Мы установили, что аккредитация действительно была.

Дзюба сказал примерно те же слова, которые сказал на камере. На наш вопрос, знал ли он корреспондента, он сказал, что не знал корреспондента и не мог визуализировать. Журналист Бородин сказал, что неоднократно пересекался с Дзюбой, даже здоровались за руку.

Дзюба сказал, что не помнит. Мы на заседании пояснили, что тут не важно, кто задавал вопросы, а рассматривали в рамках статьи «оскорбительное поведение в отношении иных лиц». Если это происходит после матча на территории стадиона, мы рассматриваем поведение игрока Дзюбы и именно его высказывание.

Дзюба пояснил, что был с семьей и детьми, вопрос вызвал недоумение. Тем не менее считает, что не сдержался и мог не реагировать на данное высказывание. Он сказал, что якобы журналист преследовал», — сказал Григорьянц.