В КДК РФС объяснили, за что дисквалифицировали Абаскаля и Федотова

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, за что были дисквалифицированы главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль.

Специалисты вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ. Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

«На сегодняшнее на заседание приехали представители «Спартака» вместе с главным тренером Гильермо Абаскалем и представители ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым. По материалам СМИ и по материалам из общедоступных источников мы возбудили дело в отношении двух тренеров. КДК через службу коммуникаций обратился к основному вещателю и запросил видеозаписи без купюр. Нам было предоставлено две записи: из технической зоны «Спартака» и из технической зоны ЦСКА. Мы также основывались на видео, в котором Федотов оскорблял футболиста «Спартака» Пруцева. КДК запросил рапорты у судейской бригады и делегата. Вся судейская бригада записала, что не слышала оскорбительных слов со стороны тренеров. Также делегат матча указал, что не слышал происходящего между тренерами. Мы рассматривали два эпизода», — сказал Григорьянц.

Он добавил: «Поэтому у КДК было основание рассматривать данные дисциплинарные нарушения, поскольку они не были замечены официальными лицами. Мы заслушали Федотова и Абаскаля. У Федотова мы рассматривали его действия в соответствии с пунктом регламента об оскорбительном поведении в адрес игрока и представителя клуба-соперника. Федотов не отрицал, что такие слова были сказаны. У Абаскаля мы рассматривали его поведения с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Мы установили, что действия Абаскаля создавали угрозу возникновения ситуации нарушения общественного порядка. Вы видели на записи, что он агрессивно входил в зону. Плюс это было очень близко к трибуне. Мы видели, что на трибуне были волнения. Со стороны скамейки ЦСКА были сказаны определенные слова. И служба «Спартака» предотвратила конфликт. Мы получили письмо от руководителя службы безопасности «Спартака», который увел Абаскаля в подтрибунное помещение».

Григорьянц также сказал: «На заседании Федотов и Абаскаль сидели друг напротив друга. Оба тренера сказали, что конфликт исчерпан. Мы это тоже приняли во внимание».

КДК дисквалифицировал Федотова на 2 матча (1 — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), а Абаскаля — на одну игру. Также специалисты получили штрафы в размере 50 тысяч рублей.

Федотов не сможет руководить ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ против «Оренбурга», а Абаскаль — «Спартаком» в игре против «Химок».