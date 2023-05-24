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РПЛ

Сегодня, 17:56

В КДК РФС рассказали подробности рассмотрения удаления Соболева и Роши в дерби

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал подробности рассмотрения эпизода с удалением нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

«От «Спартака» присутсвовал начальник юридического департамента, пресс-атташе, Соболев и юрист. От ЦСКА — Бабаев, юрист, футболисты Роша и Зделар, а также главный специалист по международным вопросам, который переводил все для Зделара и Роши. Мы выделили четыре спектра вопросов. Это удаление Соболева, удаление Роши, высказывание в подтрибунном помещения Зделара и интервью Роши в микст-зоне. Мы послушали самого Рошу, что он имел в виду, послушали ЦСКА. Они стали говорить о том, какое слово было произнесено Рошей, в испанском это «полесадо», означает ни в какие ворота не лезет. В свою очередь ФК «Спартак» заявил ходатайство о том, что необходимо предоставить заключение специалистов по данному вопросу. К сожалению, мы за полтора дня нам не удалось обеспечить участие в заседании независимых экспертов, нет португалоговорящего эксперта. Мы, рассмотрев ходайтайство «Спартака» и слова Роши, вынесли следующее решение: удовлетворить ходатайство «Спартака», выделить в отдельное производство материалов интервью Роши, направить официальный запрос от КДК в соответсвующую независимую организацию для филологической оценки слов Роши», — сказал Григорьянц.

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