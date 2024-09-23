В КДК сообщили о седьмом нарушении Рахимова за девять туров РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 9-го тура РПЛ.

«Главный тренер «Факела» Пятибратов не пришел на послематчевое флеш-интервью по окончании игры с «Зенитом». Главный тренер «Рубина» Рахимов — систематический выход за пределы технической зоны, седьмое нарушение в сезоне. Аналогичное нарушение у тренера махачкалинского «Динамо» в матче против «Ростова», но второе нарушение в сезоне. У «Ростова» рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Рубин» с 11 очками располагается на восьмой строчке.