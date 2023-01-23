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Сегодня, 14:54

В клубе «Арарат-Армения» рассказали, когда защитник Мкртчян может подписать контракт с «Нижним Новгородом»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор клуба «Арарат-Армения» Погос Галстян рассказал, что думает о защитнике Степе Мкртчяна, который проходит просмотр в «Нижнем Новгороде».

«Он сейчас тренируется в составе «Нижнего Новгорода», 27-го числа окончательно решится вопрос о его будущем. Он получил небольшую травму, но сейчас уже выздоровел», — цитирует Галстяна Metaratings.ru.

19-летний воспитанник «Арарат-Армения» выступает за основную команду с 2021 года. В активе защитника десять матчей за основную команду без результативных действий. Трансферная стоимость — в 250 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-klube-ararat-armeniya-zayavili-chto-zashitnik-mkrtchyan-mozhet-podpisat-kontrakt-s-pari-nn-27-yanvarya-222078/
ФК Нижний Новгород
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