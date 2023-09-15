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Сегодня, 12:55

В компании Rigour Tech ожидают использование технологии демонстраций офсайдных линий в России в конце ноября

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе компании Rigour Tech рассказали «СЭ» о сроках начала использования системы для демонстрации офсайдных линий во время проведения официальных матчей в России.

«После подписания соглашения с РФС компания Rigour Tech совместно с уполномоченной компанией на территории РФ Техспорт Консалтинг в кратчайшие сроки поставит оборудование и доработает продукт в соответствии с высокими ожиданиями нашего партнера в России. Стороны будут стремиться к запуску официального использования технологии в ряде матчей к концу ноября 2023 года.

Компания Rigour Tech с нетерпением ожидает скорейшего официального использования своих решений в официальных футбольных соревнованиях в России", — сообщили «СЭ» в компании Rigour.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.

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