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В контракте Сперцяна с «Краснодаром» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро

Алина Савинова
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В контракте полузащитника Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, с большей долей вероятности 22-летний футболист перейдет в другой клуб летом 2023 года. К игроку давно проявляют интерес европейские команды. Однако на данный момент футболист полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар». Отмечается, что до лета ни одно предложение не будет им рассмотрено.

В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-kontrakte-spertsyana-propisana-summa-otstupny-h-v-razmere-15-mln-evro-krasnodar-gotov-rasstat-sya-s-igrokom-letom/
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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